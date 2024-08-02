Promotion
Gradient Signe Tischleuchte in schwarz + Bridge Pro
Erhalte einen modernen Stil und smarten Lichtverlauf mit der Hue Gradient Signe Tischleuchte in schwarz und einer Bridge Pro. Eine dynamische, farbenfrohe Lichtmischung für Schreibtische, Regale und Nachttische.
Le prix actuel est 263,48 €, le prix d'origine est 309,98 €
Points forts du produit
- Weißes und farbiges Licht
- Tauche Deine Wand in Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
Dans ce pack
1 x Hue White and Color Ambiance Lampe à poser Gradient Signe
La lampe à poser Gradient Signe s'intègre parfaitement à votre décoration intérieure grâce à son design noir fin et élégant, tout en colorant vos murs d'un dégradé de lumière unique.Lampe à poser Gradient Signe
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Informations produit
