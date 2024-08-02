*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Pack : Play gradient lightstrip 75” + Hue Sync Box 8K + Bridge
Activez l'éclairage d'ambiance! Avec un Bridge et une Hue Play Sync Box, regardez le Play gradient lightstrip 75” changer de couleur, s’atténuer ou s’intensifier en fonction de votre écran.
Points forts du produit
- Lumière blanche et couleurs riches
- Synchronisation avec l’écran TV
- Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
- Configuration simple du Bridge
- Contrôle intelligent via application, commande vocale ou accessoires
Dans ce pack
1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Hue Play gradient 75 inch
Vivez le frisson du cinéma à la maison grâce au Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu de votre écran. Se fixe aux téléviseurs muraux ou sur pied de 75 pouces ou plus à l'aide des supports inclus.Lightstrip Hue Play gradient 75 inch
1 x Hue Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Transformez votre espace de loisirs en une expérience totalement immersive de synchronisation des éclairages. La Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K synchronise les éclairages Hue Philips avec le contenu affiché sur votre écran. Vous ne jouerez, ne regarderez et n'écouterez plus de la même façon. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, elle accorde vos couleurs de lumière avec le contenu vidéo d'une qualité optimale en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz.Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
1 x Hue Hue Bridge
Cerveau du système d'éclairage connecté Philips Hue, le Hue Bridge vous permet de connecter et de contrôler jusqu'à 50 lampes et accessoires. Branchez-le simplement et utilisez l'application Hue pour définir des routines, des minuteries, des scénarios de lumière personnalisés et plus encore.Hue Bridge
Spécifications
Informations produit
Informations produit
