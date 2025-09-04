Recevez des alertes sonores à tout moment avec le carillon connecté. Placez des carillons dans toute la maison pour vous assurer de ne jamais manquer un visiteur, où que vous soyez.
- Prêt à l'emploi
- Déclenchement d'alarmes sonores
- Fonctionne avec l'écosystème Hue
Fréquemment achetés ensemble
Hue White and Color Ambiance
Applique murale extérieure Impress
149,99 €
Hue
Détecteur de mouvement Hue
44,99 €
Hue
Capteur de contact Secure
39,99 €
Entendez-le, n'importe où
Dissuadez les visiteurs indésirables avec le son et la lumière
Lorsque votre système Hue Secure est activé, vous pouvez déclencher une alarme sonore et lumineuse puissante manuellement ou automatiquement.
Contrôle ultime avec une seule application
Pas besoin de plusieurs applications : vous pouvez gérer la sonnette, le carillon et les lampes Philips Hue depuis l'application Hue. Recevez des notifications instantanées, personnalisez les paramètres et restez connecté où que vous soyez.
Adaptez-le à vos habitudes
Choisissez votre sonnerie, réglez les niveaux de volume, définissez des heures de silence ou modifiez les sons en fonction de l'heure de la journée. Coupez ou rétablissez facilement le son avec le bouton de commande local.
Installation simple
Se branche sur n'importe quelle prise pour une utilisation instantanée, sans câble ni tracas.
Sonnette et carillon. Plus forts ensemble.
Associez le carillon à une sonnette vidéo Hue pour obtenir des alertes sonores dans toute la maison, un contrôle mains libres et une indication instantanée de la présence de quelqu'un à la porte.
Intégration transparente avec votre écosystème Hue.
Le carillon fonctionne avec tous les produits Hue Secure, y compris les caméras Hue Secure et les détecteurs de mouvement intérieurs. Lorsqu'un mouvement est détecté quelque part, vous entendez une alerte sonore instantanée pour vous indiquer ce qui se passe dans la maison.
Trouver un abonnement
Certaines fonctionnalités de la caméra Hue Secure nécessitent un abonnement. Découvrez les différents abonnements, examinez leurs spécificités et identifiez celui qui répond le mieux à vos besoins.
Questions et réponses
Qu'est-ce qu'un carillon lumineux et comment fonctionne-t-il ?
Qu'est-ce qu'un carillon lumineux et comment fonctionne-t-il ?
Puis-je retirer le cache avant du carillon connecté ?
Puis-je retirer le cache avant du carillon connecté ?
Quelle est la puissance sonore de la sirène ?
Quelle est la puissance sonore de la sirène ?
Puis-je ajouter moi-même des sonneries à mon carillon ?
Puis-je ajouter moi-même des sonneries à mon carillon ?
Puis-je mettre en sourdine ou rétablir le son du carillon connecté sans l'application Hue ?
Puis-je mettre en sourdine ou rétablir le son du carillon connecté sans l'application Hue ?
Que signifie MotionAwareTM pour le carillon connecté ?
Que signifie MotionAwareTM pour le carillon connecté ?
Puis-je configurer différents volumes pour mon carillon connecté ?
Puis-je configurer différents volumes pour mon carillon connecté ?
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Matériaux
Plastique
Couleur du boîtier
Blanc
Dimensions et poids de l’emballage
Dimensions et poids de l’emballage
Entretien
Entretien
Spécificités techniques
Spécificités techniques
Compatibilités
Compatibilités
Autre
Autre
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.