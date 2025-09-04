Intégration transparente avec votre écosystème Hue.

Le carillon fonctionne avec tous les produits Hue Secure, y compris les caméras Hue Secure et les détecteurs de mouvement intérieurs. Lorsqu'un mouvement est détecté quelque part, vous entendez une alerte sonore instantanée pour vous indiquer ce qui se passe dans la maison.