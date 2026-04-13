Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3 m (poids inclus)

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Gros plan de l'avant de Hue Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3m (poids inclus)
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À propos du Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3 m (poids inclus)

Le Cordon lumineux Liane 360° allie design haut de gamme et éclairage intelligent. Sa lueur à 360° complète et sublime subtilement les lignes architecturales des murs de votre maison, créant une expression raffinée de votre style personnel. Conçue avec la technologie OmniGlow, Liane diffuse une lumière homogène et ultra-lisse qui apporte profondeur, chaleur et sophistication discrète aux intérieurs minimalistes. Alternez sans effort entre lumière blanche pure et éclatante pour les tâches, tons blancs chauds pour la détente et dégradés de couleurs douces pour créer l'ambiance. Créez une ligne de lumière verticale et stable en fixant le poids à l’extrémité inférieure de la bande lumineuse à corde, ajoutant du caractère aux murs et aux coins des chambres et des couloirs. L'application Hue primée vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.

  • Lumière blanche et colorée uniforme à 360°
  • Dégradés très doux OmniGlow
  • Coupez sur mesure et installez selon vos préférences
  • Contrôle intelligent avec l’application Hue
  • Bloc d’alimentation et accessoires inclus

Produits tendances

Exclusif
Hue tap dial switch mini blanc :

Hue tap dial switch mini blanc :

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

49,99 €

Connecteur droit Perifo

Connecteur droit Perifo

Relie deux rails
Créer une section droite
Créer une section droite

24,99 €

Offre
Détecteur de mouvement Hue

Détecteur de mouvement Hue

Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

44,99 €

Suspension cylindrique Perifo

Suspension cylindrique Perifo

5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire

159,99 €

Rail Perifo 1 m

Rail Perifo 1 m

1 mètre
Jusqu'à 5 spots/suspensions
Peut contenir 1 tube lumineux compact

74,99 €

Rail Perifo 1,5 m

Rail Perifo 1,5 m

1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)

94,99 €

Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Conçu pour le plafond
Se connecte entre deux rails
Fils conducteurs
Puissance jusqu'à 100 watts

109,99 €

Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés

129,99 €

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