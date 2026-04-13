Le Cordon lumineux Liane 360° allie design haut de gamme et éclairage intelligent. Sa lueur à 360° complète et sublime subtilement les lignes architecturales des murs de votre maison, créant une expression raffinée de votre style personnel. Conçue avec la technologie OmniGlow, Liane diffuse une lumière homogène et ultra-lisse qui apporte profondeur, chaleur et sophistication discrète aux intérieurs minimalistes. Alternez sans effort entre lumière blanche pure et éclatante pour les tâches, tons blancs chauds pour la détente et dégradés de couleurs douces pour créer l'ambiance. Créez une ligne de lumière verticale et stable en fixant le poids à l’extrémité inférieure de la bande lumineuse à corde, ajoutant du caractère aux murs et aux coins des chambres et des couloirs. L'application Hue primée vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.

Lumière blanche et colorée uniforme à 360°

Dégradés très doux OmniGlow

Coupez sur mesure et installez selon vos préférences

Contrôle intelligent avec l’application Hue

Bloc d’alimentation et accessoires inclus