Aide
Gros plan de l'avant de Hue Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Atténuez ou augmentez l'éclairage de votre pièce, variez les scénarios de lumière ou bénéficiez de l'éclairage optimal en fonction de l'heure de la journée. Le variateur Hue se fixe aux murs ou aux surfaces magnétiques, mais peut également être utilisé comme une télécommande n'importe où dans la maison.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Installation sans fil
  • Alimenté par batterie
  • Accès facile aux scénarios de lumière
  • S'utilise comme une télécommande
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Matériaux

    Synthétique

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

L'interrupteur

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay