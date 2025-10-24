Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
Atténuez ou augmentez l'éclairage de votre pièce, variez les scénarios de lumière ou bénéficiez de l'éclairage optimal en fonction de l'heure de la journée. Le variateur Hue se fixe aux murs ou aux surfaces magnétiques, mais peut également être utilisé comme une télécommande n'importe où dans la maison.
Points forts du produit
- Installation sans fil
- Alimenté par batterie
- Accès facile aux scénarios de lumière
- S'utilise comme une télécommande
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Synthétique