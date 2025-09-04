Lorsque la sonnette vidéo détecte un mouvement, vos lampes Philips Hue s'allument automatiquement. Et lorsque quelqu'un sonne, vos lampes clignotent doucement pour signaler la présence d'une personne à la porte.
- Vidéo 2K et audio bidirectionnel
- Branchez le carillon n'importe où
- Vision de jour et de nuit
Mouvement détecté ? Lumières allumées !
Sachez qui est là, où que vous soyez
Recevez instantanément des notifications en cas de détection de mouvement. Consultez le flux vidéo en direct et parlez aux visiteurs à l'aide du microphone intégré.
Contrôle ultime avec une seule application
Pas besoin de plusieurs applications : vous pouvez gérer la sonnette, le carillon et les lampes Philips Hue depuis l'application Hue. Recevez des notifications instantanées, personnalisez les paramètres et restez connecté où que vous soyez.
Voyez tout dans les moindres détails
Bénéficiez d'une résolution 2K et d'une vue de la tête aux pieds à 180°, parfaites pour repérer les visiteurs et les colis à votre porte.
Ne manquez aucune sonnerie
Recevez des alertes sonores dans toute la maison et des notifications instantanées sur votre téléphone lorsque quelqu'un est à la porte.
Voyez qui est là par une simple commande
Consultez le flux en direct de votre sonnette vidéo sur des écrans connectés compatibles via Alexa, Google Assistant ou Apple Home.
Intégration transparente avec votre écosystème Hue.
Un Hue Bridge est nécessaire pour activer les fonctions intégrées aux lampes, telles que l'allumage des lampes lorsqu'un mouvement est détecté, le déclenchement d'alarmes lumineuses ou l'utilisation d'un carillon lumineux lorsque la sonnette retentit.
Trouver un abonnement
Certaines fonctionnalités de la caméra Hue Secure nécessitent un abonnement. Découvrez les différents abonnements, examinez leurs spécificités et identifiez celui qui répond le mieux à vos besoins.
Questions et réponses
De quels outils ai-je besoin pour installer la sonnette Hue Secure ?
La sonnette Hue Secure dispose-t-elle d'une pile (de secours) ?
La sonnette Hue Secure fonctionne-t-elle avec ma sonnette ou mon carillon existant(e) ?
Puis-je installer ma sonnette Hue Secure moi-même ou ai-je besoin d'un électricien ?
Quel est l'angle de vue de la caméra ?
Quelle est la résolution de la caméra ?
La sonnette Hue Secure nécessite-t-elle un Bridge ?
La sonnette résiste-t-elle aux intempéries ?
Qu'est-ce qu'un carillon lumineux et comment fonctionne-t-il ?
Puis-je retirer le cache avant du carillon connecté ?
Quelle est la puissance sonore de la sirène ?
Puis-je ajouter moi-même des sonneries à mon carillon ?
Puis-je mettre en sourdine ou rétablir le son du carillon connecté sans l'application Hue ?
Que signifie MotionAwareTM pour le carillon connecté ?
Puis-je configurer différents volumes pour mon carillon connecté ?
