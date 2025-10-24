Tranformez votre installation "ordinaire" existante en éclairage intelligent avec la prise intelligente Philips Hue. Branchez la fiche intelligente Philips Hue dans la prise murale, puis branchez l'éclairage existant. Allumez ou éteignez vos lumières avec l'application Philips Hue Bluetooth ou même par la voix. Des fonctions supplémentaires, telles que le réglage des minuteries, sont possibles lorsque vous vous connectez au Philips Hue bridge. La prise intelligente Philips Hue a une taille discrète et compacte et possède un interrupteur marche/arrêt supplémentaire sur le dessus. La prise est équipée d'une terre (type F), homologuée pour une utilisation aux Pays-Bas et dans de nombreux autres pays européens.