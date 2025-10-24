Aide
Gros plan de l'avant de Hue Prise intelligente

Prise intelligente

Tranformez votre installation "ordinaire" existante en éclairage intelligent avec la prise intelligente Philips Hue. Branchez la fiche intelligente Philips Hue dans la prise murale, puis branchez l'éclairage existant. Allumez ou éteignez vos lumières avec l'application Philips Hue Bluetooth ou même par la voix. Des fonctions supplémentaires, telles que le réglage des minuteries, sont possibles lorsque vous vous connectez au Philips Hue bridge. La prise intelligente Philips Hue a une taille discrète et compacte et possède un interrupteur marche/arrêt supplémentaire sur le dessus. La prise est équipée d'une terre (type F), homologuée pour une utilisation aux Pays-Bas et dans de nombreux autres pays européens.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Matériaux

    Synthétique

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

L'interrupteur

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay