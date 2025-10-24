Promotion
Prise intelligente
Vous souhaitez ajouter un éclairage ordinaire à votre système d'éclairage intelligent Philips Hue ? Branchez la prise intelligente Philips Hue dans la prise murale et branchez-y votre luminaire 'normale'. De cette façon, vous pouvez facilement rendre intelligent votre éclairage existant. Grâce à la prise intelligente, vous pouvez éteindre vos lumières via l'application Philips Hue Bluetooth et même avec votre voix. Vous voulez davantage de fonctions intelligentes? Connectez alors la prise au Philips Hue bridge et accédez à des fonctionnalités plus étendues telles que le minutage et bien plus encore. La fiche intelligente Philips Hue est équipée d'une broche de terre (type E), homologuée pour une utilisation en Belgique et en France. Sa taille est discrète et compacte. Elle est munie d'un interrupteur marche/arrêt sur le dessus.
Points forts du produit
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Synthétique