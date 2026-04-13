Ce produit est destiné aux lampes non connectées. Ajoutez vos lampes variables non connectées à votre écosystème Philips Hue, et contrôlez-les comme vos lampes Hue. L'interrupteur avec variateur filaire permet de contrôler la plupart des lampes traditionnelles, en plus des lampes Hue existantes. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez vos lampes adorées en lampes connectées ! Vous pourrez gérer vos lampes dans l'application Hue, avec un assistant vocal ou directement depuis l'interrupteur. Automatisez selon vos routines quotidiennes et ajoutez des lampes dans vos scénarios. Se charge sur le courant, inutile de remplacer les piles. Installez-le derrière votre interrupteur existant (un interrupteur poussoir est nécessaire) et profitez d’un contrôle fiable et réactif avec un Hue Bridge, même sans Wi-Fi. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Transforme les lampes non connectées en lampes connectées

Contrôlez des lampes connectées et non connectées

Réglez des automatisations et des scénarios de lumière

Fonctionne avec ou sans câble neutre

Faites-en plus avec un Hue Bridge