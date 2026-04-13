Variateur filaire pour lampes non connectées
Le prix actuel est 59,99 €
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- Retour gratuit de 30 jours
- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
À propos du Variateur filaire pour lampes non connectées
Ce produit est destiné aux lampes non connectées. Ajoutez vos lampes variables non connectées à votre écosystème Philips Hue, et contrôlez-les comme vos lampes Hue. L'interrupteur avec variateur filaire permet de contrôler la plupart des lampes traditionnelles, en plus des lampes Hue existantes. Inutile de remplacer vos lustres anciens ou vos luminaires design. Transformez vos lampes adorées en lampes connectées ! Vous pourrez gérer vos lampes dans l'application Hue, avec un assistant vocal ou directement depuis l'interrupteur. Automatisez selon vos routines quotidiennes et ajoutez des lampes dans vos scénarios. Se charge sur le courant, inutile de remplacer les piles. Installez-le derrière votre interrupteur existant (un interrupteur poussoir est nécessaire) et profitez d’un contrôle fiable et réactif avec un Hue Bridge, même sans Wi-Fi. Pour plus d'informations : https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Transforme les lampes non connectées en lampes connectées
- Contrôlez des lampes connectées et non connectées
- Réglez des automatisations et des scénarios de lumière
- Fonctionne avec ou sans câble neutre
- Faites-en plus avec un Hue Bridge
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103111876
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Synthétique
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 25.000
- Plage de température ambiante
- -5 à +40 °C
Options/accessoires inclus
- Télécommande Hue incluse
- Oui
- Point focal
- Oui
Garantie
- 2 ans
- Oui
Divers
- Conçu spécialement pour
- Chambre, Salle à manger, Fonctionnel, Entrée/Couloir, Bureau à domicile, Bureau d'étude, Séjour
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103111876
- Poids net
- 0,02 kg
- Poids brut
- 0,06 kg
- Hauteur
- 140 mm
- Longueur
- 88 mm
- Largeur
- 45 mm
- Code 12NC
- 929004296901
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8721103111876
Consommation électrique
- Puissance
- 0,4
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 16,8 mm
- Longueur totale
- 41 mm
- Largeur totale
- 37,3 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Code IP
- IP20
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- UL Emplacement humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Options de montage
- Sur un mur, Plafonnier
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
L'interrupteur
- Boutons configurables
- 1
- Durée de vie
- 25,000 clicks
- Options de montage
- mur
- Câblage pris en charge
- Avec câble neutre, Sans câble neutre
- Canal de sortie
- 1 canal
- Charge de l'ampoule
- LED 5-200 W-phase montante (y compris ballasts LED réglable), LED 5 à 20 W-début de phase, 20-200 W halogène, incandescent - phase montante, 20-150 W halogène, incandescent - début de phase
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement
FAQ
Comment choisir le bon module pour interrupteur mural Philips Hue ?
Pour vous aider à choisir le bon module pour interrupteur mural Philips Hue, consultez notre guide ici.