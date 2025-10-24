A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (lot de 2)
Développez votre système d'éclairage intelligent et obtenez un éclat blanc chaud et confortable avec ces 2 ampoules Philips Hue White E27 gradables. Connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller la commande et les fonctions d'éclairage intelligentes.
Le prix actuel est 29,95 €
Points forts du produit
- White
- Hue Bridge requis
- jusqu’à 800 lumens*
- 2 x ampoules E27
- Lumière blanche et chaude
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
62x110