Promotion
A60 - E27 smart bulb - 800
Cette Philips Hue ampoule LED intelligente E27, entièrement gradable, donne une douce et agréable lumière blanche et chaude. Vous pouvez commander l'éclairage directement via Bluetooth ou en vous connectant au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.
Le prix actuel est 13,99 €, le prix d'origine est 19,99 €
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Up to 800 lumens*
- Soft white light
- Instant control via Bluetooth
- Add Hue Bridge to unlock more
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110