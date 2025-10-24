Éclairez vivement des espaces comme le garage ou la cuisine et installez une lumière plus douce dans toutes les autres pièces avec une ampoule Philips Hue White A67. Celle-ci délivre une haute luminosité de 1600 lumens (équivalent à 100W) et offre une gradation fluide à distance. Connectez-la à un Hue Bridge pour débloquer toute l'étendue des fonctionnalités de l'éclairage intelligent.