Démarrez avec le kit Philips Hue de recettes lumineuses. Une ampoule LED d'ambiance blanche E27 et un interrupteur/variateur sont inclus dans le kit et vous permettent de sélectionner quatre recettes d'éclairage standard et de les dimmer facilement sans fil. En vous connectant au Hue bridge, vous accédez à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.