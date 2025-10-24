Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance A19 - E27 smart bulb - 800

A19 - E27 smart bulb - 800

Démarrez avec le kit Philips Hue de recettes lumineuses. Une ampoule LED d'ambiance blanche E27 et un interrupteur/variateur sont inclus dans le kit et vous permettent de sélectionner quatre recettes d'éclairage standard et de les dimmer facilement sans fil. En vous connectant au Hue bridge, vous accédez à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Up to 800 lumens*
  • Warm-to-cool white light
  • Smart control with Hue Bridge*
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    60x110

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Consommation électrique

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

L'interrupteur

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay