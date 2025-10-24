A19 - E27 smart bulb - 800
Démarrez avec le kit Philips Hue de recettes lumineuses. Une ampoule LED d'ambiance blanche E27 et un interrupteur/variateur sont inclus dans le kit et vous permettent de sélectionner quatre recettes d'éclairage standard et de les dimmer facilement sans fil. En vous connectant au Hue bridge, vous accédez à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.
Le prix actuel est 34,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Up to 800 lumens*
- Warm-to-cool white light
- Smart control with Hue Bridge*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110