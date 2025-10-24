Ces deux Philips Hue ampoules LED white ambiance E27 offrent une lumière allant du blanc chaud à la lumière du jour froide. Avec 50 000 nuances de blanc, ces ampoules vous donnent toujours la bonne lumière au bon moment: détente, concentration, lecture ou dynamisme. Vous pouvez commander ces lampes standard via Bluetooth ou au son de votre voix, ou vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.