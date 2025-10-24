Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance Ampoule individuelle E14

Ampoule individuelle E14

Avec les ampoules flammes connectées, vous obtenez un style classique et des caractéristiques modernes pour tout culot E14. Utilisez des milliers de nuances de lumière blanche chaude à froide et une gradation instantanée pour créer l'ambiance nécessaire à toute activité.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Hue Bridge requis
  • Ampoule E14
  • Lumière blanche froide à chaude
  • Variation de l'intensité lumineuse
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    39x117

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

