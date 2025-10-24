Downlight encastrable Adore Bathroom
Dans votre salle de bains, profitez d'une lumière blanche naturelle plus ou moins chaude et de recettes lumineuses intégrées avec un spot à encastrer Philips Hue White Ambiance. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est 49,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Chromé
Matériaux
Synthétique