Avec sa tête orientable, le spot blanc Runner Philips Hue White Ambiance diffuse sa lumière blanche plus ou moins chaude dans tous les coins de la pièce, et vous pouvez utiliser ses recettes lumineuses intégrées pour vos activités quotidiennes. Vous pouvez le contrôler instantanément par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.