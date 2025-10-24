Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance GU10 - smart spotlight - (2-pack)

GU10 - smart spotlight - (2-pack)

Ces deux Philips Hue spots white ambiance LED GU10 offrent une lumière allant du blanc chaud à la lumière du jour froide. Avec 50 000 nuances de blanc, ces spots vous donnent toujours la bonne lumière au bon moment: détente, concentration, lecture ou dynamisme. Vous pouvez commander les spots via Bluetooth ou vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.

Article plus disponible

Télécharger la fiche produit

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Lumière blanche froide à chaude
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    50x58

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay