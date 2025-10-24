GU10 - smart spotlight
Ce spot LED GU10 de Philips Hue offre une lumière allant du blanc chaud à la lumière du jour froide. Avec ses 50 000 nuances de blanc, ce spot d'ambiance blanc vous donne toujours la bonne lumière au bon moment: détente, concentration, lecture ou dynamisme. Vous pouvez commander le spot via Bluetooth ou au son de votre voix, ou vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.
Le prix actuel est 29,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Lumière blanche froide à chaude
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x58