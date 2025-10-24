Ce spot LED GU10 de Philips Hue offre une lumière allant du blanc chaud à la lumière du jour froide. Avec ses 50 000 nuances de blanc, ce spot d'ambiance blanc vous donne toujours la bonne lumière au bon moment: détente, concentration, lecture ou dynamisme. Vous pouvez commander le spot via Bluetooth ou au son de votre voix, ou vous connecter au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.