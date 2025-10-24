Cette petite applique murale Philips Hue Adore White ambiance s'intègre parfaitement dans n'importe quelle salle de bains. Vous pouvez facilement passer d'une lumière LED blanche chaude à une lumière blanche froide à l'aide du variateur de lumière sans fil fourni. Réglez la lumière comme vous le souhaitez ou choisissez l'une des recettes lumineuses préconfigurées: "Tonus", "Concentration", "Lecture" ou "Détente". Vous aurez toujours l'éclairage parfait adapté aux activités du moment. Lumière blanche froide pour le travail, le rasage ou le maquillage, par exemple. Ou alors, réglez sur lumière blanche et chaude pour transformer votre salle de bain en espace bien-être après une journée bien remplie. Vous pouvez placer le luminaire étanche horizontalement au-dessus de votre miroir ou en placer deux verticalement de chaque côté et obtenir à la fois un éclairage fonctionnel et d'ambiance.