Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance Lampe pour miroir de salle de bain Adore

Lampe pour miroir de salle de bain Adore

Placez cette applique murale étanche grand modèle Philips Hue Adore White ambiance au-dessus ou à côté du miroir de votre salle de bains et donnez à la pièce l'éclairage d'ambiance ou d'accentuation adéquat. Avec le variateur sans fil fourni, vous pouvez régler la lumière exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi choisir la facilité avec les recettes lumineuses préconfigurées qui vous aideront dans chaque activité: réveil tonique avec une lumière blanche vive ou détente bienvenue après une journée chargée avec une lumière blanche chaude et confortable. Vous pouvez choisir entre 4 configurations lumineuses: "Tonus", "Concentration", "Lecture" ou "Détente".

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Interrupteur avec variateur inclus
  • LED intégrée
  • White
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Matériaux

    Synthétique

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay