Placez cette applique murale étanche grand modèle Philips Hue Adore White ambiance au-dessus ou à côté du miroir de votre salle de bains et donnez à la pièce l'éclairage d'ambiance ou d'accentuation adéquat. Avec le variateur sans fil fourni, vous pouvez régler la lumière exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi choisir la facilité avec les recettes lumineuses préconfigurées qui vous aideront dans chaque activité: réveil tonique avec une lumière blanche vive ou détente bienvenue après une journée chargée avec une lumière blanche chaude et confortable. Vous pouvez choisir entre 4 configurations lumineuses: "Tonus", "Concentration", "Lecture" ou "Détente".