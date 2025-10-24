Lampe pour miroir de salle de bain Adore
Profitez d'une lumière blanche chaude à froide à tout moment de la journée avec l'applique murale Adore en chrome, spécialement conçue pour la salle de bain. Choisissez une lumière blanche éclatante pour vous préparer le matin, et réduisez l'intensité pour vous détendre dans le bain après une longue journée.
Le prix actuel est 189,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Chromé
Matériaux
Synthétique