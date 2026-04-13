Lampe pour miroir de salle de bain Adore
Le prix actuel est 159,99 €
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- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
À propos du Lampe pour miroir de salle de bain Adore
L'applique murale Adore Philips Hue White Ambiance marie la fonctionnalité d'un luminaire moderne à un design classique et élégant. Selon le moment, ses recettes lumineuses stimuleront votre énergie et votre concentration, ou favoriseront la lecture et la détente. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou l'application Hue Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge. Placez l'équipement à l'horizontale, au-dessus du miroir, ou installez-en un de chaque côté, à la verticale, pour créer une ambiance parfaite.
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514340954
Design et finition
- Couleur
- Blanc
- Matériaux
- Métal
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 25.000
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Oui
- Gradable avec l'application et la télécommande Hue
- Oui
- LED intégrée
- Oui
Caractéristiques lumineuses
- Temp. de couleur
- 2200-6500 K
Divers
- Conçu spécialement pour
- Salle de bain
- Style
- Moderne
- Type
- Appliques murales
- EyeComfort
- Oui
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8719514340954
- Poids net
- 0,65 kg
- Poids brut
- 0,95 kg
- Hauteur
- 87 mm
- Longueur
- 480 mm
- Largeur
- 162 mm
- Code 12NC
- 929003056601
Dimensions et poids du produit
- Poids net
- 0,590 kg
- Hauteur totale
- 43 mm
- Longueur totale
- 424 mm
- Largeur totale
- 116 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 990
- Couleur de lumière
- Lumière blanche réglable
- Puissance électrique
- 50-60 Hz
- Type batterie
- CR2032
- Éclairage à intensité variable
- Oui
- Puissance de l'ampoule incluse
- 20 W
- Puissance max. ampoule de rechange
- 13
- Code IP
- IP44
- Classe de protection
- Classe II - Double isolation
- Flux lumineux à 2 700 K
- 920
- Nombre de sources lumineuses
- 1
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Dismantle Instructions