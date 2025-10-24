Pack de 3 spots à encastrer Milliskin
Le spot à encastrer blanc Milliskin Philips Hue White Ambiance s'intègre parfaitement dans votre intérieur, où il diffuse une lumière blanche plus ou moins chaude. Contrôlez instantanément la luminosité par connexion Bluetooth ou déverrouillez d'autres fonctionnalités d'éclairage connecté avec un Hue Bridge.
Le prix actuel est 109,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- 3 x ampoules GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Synthétique