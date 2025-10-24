Plafonnier à spot salle de bain Adore
Le plafonnier Adore Philips Hue White Ambiance éclaire la pièce avec ses trois spots. Ses recettes lumineuses intégrées stimulent votre énergie et votre concentration, ou favorisent la lecture et la détente. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est 179,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal