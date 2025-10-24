Plafonnier Being
Profitez d'un éclairage doux avec le plafonnier Being Philips Hue White Ambiance en finition argent. Ses cercles fins en aluminium diffusent une lumière blanche plus ou moins chaude dans trois directions. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités intelligentes, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est 159,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Aluminium
Matériaux
Métal