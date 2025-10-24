Promotion
Plafonnier Phoenix
Le plafonnier Philips hue Phoenix offre un éclairage LED à variation d'intensité allant du blanc chaud au blanc froid qui s'adapte à tous les moments de votre journée. Connectez-vous à votre réseau Wi-Fi domestique via le pont hue (non compris) pour le contrôler facilement à partir de votre smartphone.
Le prix actuel est 209,40 €, le prix d'origine est 349,00 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
- Commande vocale*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal