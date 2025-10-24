Plafonnier pour salle de bain Adore
Intégrez un plafonnier Adore Philips Hue White Ambiance à votre salle de bain et découvrez des recettes lumineuses qui vous aident à vous stimuler, vous concentrer, à lire et à vous détendre. Utilisez l'interrupteur avec variateur et créez facilement l'ambiance adaptée à chaque instant.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Interrupteur avec variateur inclus
- LED intégrée
- Chromé
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Chromé
Matériaux
Métal