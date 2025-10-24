Spot à encastrer Milliskin
Complétez votre système Philips Hue avec des spots supplémentaires White Ambiance, pour un éclairage blanc chaud ou froid. Il vous suffit d'utiliser le pont Hue fourni dans le kit de démarrage pour accéder aux commandes sur smartphone. Connectez le spot au pont pour le contrôler comme bon vous semble.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Extension spot
- GU10
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Synthétique