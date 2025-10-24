Spot à encastrer Milliskin
Avec le spot Philips Hue White ambiance intégré à votre système Philips Hue, vous bénéficiez d'une lumière blanche naturelle qui vous aidera à vous réveiller, à vous sentir énergique, à vous concentrer, à lire et à vous détendre. Un spot de haute qualité, robuste et conçu avec le souci du détail.
Le prix actuel est 59,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- Hue Bridge activé
- Interrupteur avec variateur inclus
- GU10
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Synthétique