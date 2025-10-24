Le spot à encastrer blanc Milliskin Philips Hue White Ambiance s'intègre parfaitement dans votre intérieur, où il diffuse une lumière blanche plus ou moins chaude. Ses recettes lumineuses intégrées stimulent votre énergie et votre concentration, ou favorisent la lecture et la détente. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.