Spot triple Runner
Avec le spot Runner Philips hue White ambiance intégré à votre système Philips hue, vous bénéficiez d'une lumière blanche naturelle qui vous aidera à vous réveiller, à vous sentir énergisé, à vous concentrer, à lire et à vous détendre. Un spot de haute qualité, robuste et conçu avec le souci des détails.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Interrupteur avec variateur inclus
- GU10
- Noir
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal