Les têtes orientables du spot blanc Runner Philips Hue White Ambiance diffusent une lumière blanche plus ou moins chaude dans tous les coins de la pièce, et vous pouvez utiliser ses recettes lumineuses intégrées pour vos activités quotidiennes. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.