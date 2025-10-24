Spot unique Buckram
Les spots Philips Hue White Ambiance Buckram sont fournis avec un interrupteur avec variateur sans fil et une ampoule LED GU10 White Ambiance, pour vous aider à vous reposer, à lire, à vous concentrer ou à vous ressourcer. Profitez d'une lumière blanche naturelle qui s'adapte à vos gestes quotidiens.
Le prix actuel est 74,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- Hue Bridge activé
- Interrupteur avec variateur inclus
- GU10
- Noir
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal