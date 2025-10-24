La lumière blanche plus ou moins chaude diffusée par le spot noir Buckram Philips Hue White Ambiance accompagne vos activités quotidiennes, et se règle de manière à éclairer certains points de la pièce en particulier. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.