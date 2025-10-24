Avec sa tête orientable, le spot noir Runner Philips Hue White Ambiance diffuse sa lumière blanche plus ou moins chaude dans tous les coins de la pièce. Il comporte des recettes lumineuses intégrées, et se contrôle instantanément via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.