Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance Starter kit: 2 E27 smart bulbs (800) + dimmer switch

Starter kit: 2 E27 smart bulbs (800) + dimmer switch

Profitez de scénarios relaxants et énergisants ou créez vos propres routines avec le kit de démarrage Hue White Ambiance. Comprend un pont Hue Bridge, 2 ampoules connectées offrant un spectre complet de lumière blanche, et un interrupteur avec variateur.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Up to 800 lumens*
  • Warm-to-cool white light
  • Hue Bridge included
  • Dimmer switch included
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    60x110

Design et finition

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Le pont

L'ampoule

L'interrupteur

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay