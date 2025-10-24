Starter kit: 2 E27 smart bulbs (800) + dimmer switch
Profitez de scénarios relaxants et énergisants ou créez vos propres routines avec le kit de démarrage Hue White Ambiance. Comprend un pont Hue Bridge, 2 ampoules connectées offrant un spectre complet de lumière blanche, et un interrupteur avec variateur.
Points forts du produit
- White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Up to 800 lumens*
- Warm-to-cool white light
- Hue Bridge included
- Dimmer switch included
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110