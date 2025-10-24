Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance Starter kit: 3 E27 smart bulbs (800) + dimmer switch

Starter kit: 3 E27 smart bulbs (800) + dimmer switch

Vous trouverez l'éclairage adapté à vos activités quotidiennes grâce au kit de démarrage Philips Hue. Ce kit se compose de trois ampoules LED intelligentes White Ambiance à culot E27, d'un Hue bridge et d'un interrupteur sans-fil avec variateur. Ce dernier permet d'allumer et d'éteindre les lumières, de varier l'intensité et de choisir entre différentes recettes lumineuses préprogrammées. L'app vous permet de choisir parmi 50 000 nuances de blanc et de régler votre éclairage selon votre humeur du moment: concentration, soirée détente ou énergique. Avec le Hue bridge inclus, vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités d'éclairage, telles que la gradation sans fil, les routines et les minuteries. Il vous suffit tout simplement de visser les ampoules Hue dans les luminaires existants et de découvrir les innombrables possibilités de l'application Philips Hue!

Points forts du produit

  • White Ambiance
  • Up to 800 lumens*
  • Warm-to-cool white light
  • Hue Bridge included
  • Simple setup
