Starter kit: 3 E27 smart bulbs (800) + smart button
Profitez de scènes relaxantes et énergisantes ou créez vos propres routines avec le kit de démarrage Hue White ambiance E27. Comprend un pont Hue, 3 ampoules intelligentes offrant un spectre complet de lumière blanche, et un bouton intelligent.
Le prix actuel est 129,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- Up to 800 lumens*
- Warm-to-cool white light
- Hue Bridge included
- Smart button included
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110