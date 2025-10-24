Suspension Being
Grâce à la suspension Being de Philips Hue White ambiance, vous pouvez facilement contrôler la lumière dans votre intérieur à chaque instant de la journée. Utilisez le variateur pour choisir la lumière idéale pour vous détendre, lire, vous concentrer et vous stimuler.
Le prix actuel est 349,00 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- Interrupteur avec variateur inclus
- LED intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal