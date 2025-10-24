Promotion
Suspension Devote
Le design élégant de la suspension luminaire Devote Philips Hue White Ambiance permet de diffuser une lumière blanche plus ou moins chaude, avec des milliers de nuances. Contrôlez instantanément la luminosité au moyen de l'application Philips Hue Bluetooth ou ajoutez un Hue Bridge pour accéder à toutes les fonctionnalités d'éclairage connecté.
Le prix actuel est 71,99 €, le prix d'origine est 89,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED E27
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal