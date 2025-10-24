Promotion
Suspension Fair
La suspension blanche Fair Philips Hue White Ambiance diffuse une lumière blanche plus ou moins chaude, dont l'intensité peut être réglée. Elle comporte des recettes lumineuses adaptées aux différents moments de la journée. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est 174,99 €, le prix d'origine est 249,99 €
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal