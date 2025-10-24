Ampoule individuelle GU10
Ajoutez une ampoule blanche Philips Hue à votre système pour mettre en valeur votre intérieur grâce à une lumière blanche et chaude que vous pouvez tamiser et contrôler à distance. Automatisez vos éclairages pour donner l'impression que vous êtes chez vous quand ça n'est pas le cas, ou définissez des programmateurs.
Points forts du produit
- White
- Hue Bridge requis
- 1 x ampoules GU10
- Lumière blanche chaude (2700K)
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x57