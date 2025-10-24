Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance A60 - Ampoule connectée B22 - 810

A60 - Ampoule connectée B22 - 810

Profitez des avantages de la lumière naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus connectée à ce jour. Repensée pour consommer 40 % d'énergie en moins, elle combine la correspondance des couleurs de précision Chromasync™ et une lumière blanche à spectre complet. Obtenez la couleur ou la tonalité de lumière blanche idéale, puis personnalisez-la davantage grâce à la fonction de gradation ultra-basse, qui permet de passer de la pleine luminosité à 0,2 %.

Article plus disponible

Télécharger la fiche produit

Points forts du produit

  • Jusqu’à 810 lumens
  • Éclairage couvrant l'ensemble du spectre (1000 à 20000 K)
  • Luminosité variable jusqu'à 0,2 %
  • Précision des couleurs Chromasync™
  • Commande vocale ou via l'application
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Durée de vie

  • Nombre de cycles d'allumage

    50.000

  • Durée de vie nominale

    25.000

Environnement

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay