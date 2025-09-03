*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
A60 - Ampoule connectée E27 - 810
Profitez des avantages de la lumière naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus connectée à ce jour. Repensée pour consommer 40 % d'énergie en moins, elle combine la correspondance des couleurs de précision Chromasync™ et une lumière blanche à spectre complet. Obtenez la couleur ou la tonalité de lumière blanche idéale, puis personnalisez-la davantage grâce à la fonction de gradation ultra-basse, qui permet de passer de la pleine luminosité à 0,2 %.
Points forts du produit
- Jusqu’à 810 lumens
- Éclairage couvrant l'ensemble du spectre (1 000 à 20 000 K)
- Luminosité variable jusqu'à 0,2 %
- Précision des couleurs Chromasync™
- Commande par application ou par la voix
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*
Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.
Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes
Transformez votre maison grâce à plus de 16 millions de couleurs, et créez instantanément l'ambiance adaptée à chaque événement. Par simple pression d'un bouton, vous pouvez générer une ambiance festive, transformer votre salon en cinéma, donner des accents colorés à votre intérieur, et plus encore.
Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides
Ces ampoules et luminaires offrent différentes teintes de lumière blanche chaude ou froide. Grâce à l'intensité entièrement réglable de la lumière la plus brillante à la plus légère, vous pouvez choisir une teinte et une luminosité parfaitement adaptées à vos besoins.
Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge
Le Hue Bridge permet d’accéder aux fonctionnalités qui rendent l’éclairage connecté vraiment intelligent - contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et plus encore. Le Hue Bridge constitue la pièce maîtresse d’un éclairage connecté jamais vu auparavant.
Spécifications
Durée de vie
Durée de vie
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Durée de vie nominale
25.000