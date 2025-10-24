Avec ces deux Philips Hue ampoules LED intelligentes E27 white and colour ambiance, vous pouvez colorer n'importe quelle pièce de quelques 16 millions de couleurs ou l'éclairer d'un blanc chaud ou froid. Vous pouvez commander l'éclairage directement via Bluetooth ou en vous connectant au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.