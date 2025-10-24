A60 - E27 smart bulb - 800
Avec une seule Philips Hue ampoule LED intelligente E27 white and colour ambiance, vous pouvez colorer n'importe quelle pièce de quelques 16 millions de couleurs ou l'éclairer d'un blanc chaud ou froid. Vous pouvez commander l'éclairage directement via Bluetooth ou en vous connectant au Hue bridge et accéder ainsi à toutes les fonctionalités intelligentes, telles que la personnalisation des scènes lumineuses, le minuteur et bien plus.
Le prix actuel est 59,99 €
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Up to 800 lumens*
- White and colored light
- Instant control via Bluetooth
- Add Hue Bridge to unlock more
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110