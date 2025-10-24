Ampoule individuelle GU10
Apportez de la couleur à votre maison avec cette ampoule de spot GU10 intelligente. Avec un choix parmi des millions de couleurs, cet éclairage peut donner une nouvelle personnalité à votre maison. Connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller l'ensemble des fonctions et des commandes d'éclairage intelligentes.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- 1 x ampoules GU10
- Éclairage blanc et coloré
- Variation de l'intensité lumineuse
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x71