Applique murale Liane

La splendide applique murale noire Philips Hue Liane a remporté le Prix du design 2019. Son élégance attire tous les regards. Elle est équipée d'une lampe LED Ambiance White and Color qui produit un effet lumineux indirect. Avec un choix de 50 000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs, il est facile de créer l'ambiance parfaite. La lampe est facile à utiliser : vous pouvez l'allumer et l'éteindre, la varier et changer de couleur à partir d'un smartphone ou d'une tablette via l'app Philips Hue Bluetooth. En vous connectant au Hue bridge, vous avez accès à toutes sortes d'autres fonctions intelligentes telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.